Свет - важная составляющая для создания атмосферы уюта у вас дома. Ваше любимое кафе так нравится вам еще и потому, что свет в нем выигрышно падает на столики и подчеркивает интерьер заведения. А грамотно подобранное освещение, люстры и светильники в офисе - залог продуктивной работы всей компании. Световое оформление пространства - неотъемлемая часть в любом дизайне помещения.

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