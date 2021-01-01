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Бра Salamanca O031WL-01BR Maytoni
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Бра Salamanca O031WL-01BR Maytoni
Артикул: maytoni-O031WL-01BR
0
6 590 ₽ .
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Люстра потолочная Cigno Collo 751024 Lightstar
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Люстра потолочная Cigno Collo 751024 Lightstar
Артикул: lightstar-751024
0
102 300 ₽ .
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Светильник светодиодный уличный настенный Lampione 375680 Lightstar
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Светильник светодиодный уличный настенный Lampione 375680 Lightstar
Артикул: lightstar-375680
0
4 135 ₽ .
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Настенно-потолочный светильник COVA 3037/EL Сонекс
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Настенно-потолочный светильник COVA 3037/EL Сонекс
Артикул: sonex-3037/EL
0
6 300 ₽ .
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Светильник трековый однофазный TL28 005734 SWG
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Светильник трековый однофазный TL28 005734 SWG
Артикул: swg-005734
0
4 356
Подвесной светильник TOLEDO 74405/13/62 Lucide
Топ продаж
Подвесной светильник TOLEDO 74405/13/62 Lucide
Артикул: lucide-74405/13/62
0
50 699

Гипермаркет светильников и люстр «Люстрица»

Свет - важная составляющая для создания атмосферы уюта у вас дома. Ваше любимое кафе так нравится вам еще и потому, что свет в нем выигрышно падает на столики и подчеркивает интерьер заведения. А грамотно подобранное освещение, люстры и светильники в офисе - залог продуктивной работы всей компании. Световое оформление пространства - неотъемлемая часть в любом дизайне помещения.

Внесите изюминку в ваш интерьер вместе с Интернет-магазином Люстрица. Вот уже 7 лет наш онлайн-гипермаркет световых приборов помогает нашим клиентам выигрышно расставить световые акценты при оформлении интерьера помещений различного вида, а также при проектировании уличного освещения. 

Люстрица - это сотни товаров в категориях потолочных, настенных, подвесных, настольных и других типов светильников. В нашем гипермаркете представлены отечественные и зарубежные бренды с продукцией на разный бюджет. Кроме того, ассортимент товаров на нашем сайте не перестает обновляться, радуя вас новыми идеями.

Команда Интернет-магазина Люстрица нацелена на качественное обслуживание клиентов, а бережная доставка заказов по всей территории России производится в минимально возможные сроки. Несите свет в свой дом вместе с нами!

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